CNBC: В Банке Англии сообщили о возможности замены доллара цифровой валютой

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Глава Банка Англии предложил заменить американский доллар новой цифровой валютой

Глава Банка Англии Марк Карни сообщил, что опора на доллар США в качестве резервной валюты является слишком рискованным и предложил заменить доллар новой цифровой валютой, информирует enovosty.com/news.

Новая цифровая валюта, по мнению Карни, должна быть подкреплена глобальной корзиной товаров. Карни отметил, что многополярному миру необходима многополярная валюта.

Новая цифровая валюта должна обеспечить равновесие в мировой финансовой системе на фоне перехода некоторых стран к отрицательным или нулевым процентным ставкам.

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Напомним, Марк Карни находится на должности главы Банка Англии с июля 2013 года. До этого его кандидатура рассматривалась на пост главы МВФ. Однако он не смог получить поддержку от некоторых европейских правительств.