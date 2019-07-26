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Рост украинской экономики увеличился до 3%

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В НБУ сообщили, что рост украинской экономики во втором квартале этого года увеличился до 3%

Национальный банк Украины в опубликованном инфляционном отчете сообщает, что рост украинской экономики во втором квартале этого года увеличился с 2,5% до 3%, информирует enovosty.com/news.

Согласно аналитической оценки НБУ, увеличение экономического роста традиционно сопровождалось увеличением внутреннего спроса, что выражается в повышении роста розничного товарооборота из-за увеличения доходов населения.

Рост украинской экономики увеличился до 3%

В инфляционном отчете НБУ также сообщается, что за анализируемый период продолжился рост в строительной отрасли, увеличились объемы производства в промышленности, а урожай ранних зерновых превысил объемы прошлогоднего урожая.

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НБУ также сообщает, что в 2019 году приостановилось увеличение дефицита внешнеторгового баланса нашей страны благодаря увеличению импорта отдельных сельхозкультур и незначительному постепенному росту импорта другой продукции.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 213

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