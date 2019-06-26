Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

26.06.2019 г.
17:37Шаг навстречу технологиям: А-Банк представляет уникальные финансовые продукты
15:56Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать
12:48Постоянно напоминают о бедности: Банкиры уверены, что Украине нужны 2000 и 5000 гривен
10:38Украинцы на пороге серьезных банковских новшеств
25.06.2019 г.
20:58Украинцам вернут плату за некачественную коммуналку: как получить деньги
16:11Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе помощи
12:51В Украине появится банкнота номиналом 1000 гривен
Все финансовые новости

Аналитика

25.06.2019

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне
Верховный суд принял решение по Фирташу, Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ после предательства со стороны европейцев, а в НБУ намерены ...
25.06.2019

Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины

Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины
До внеочередных выборов в Верховную Раду (ВР) осталось меньше месяца. Пока парламентарии пытаются впечатлить избирателя своими добрыми делами, под себя ...
24.06.2019

Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии

Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии
В ПАСЕ приняли подлые решения по России, ПЦУ жестко наказала Филарета за УПЦ КП, а власти в Грузии пообещали выполнить одно из ключевых требований ...

Последние новости

26.06.2019 г.
17:58 Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, - Дмитрий Белоцерковец
17:37 Шаг навстречу технологиям: А-Банк представляет уникальные финансовые продукты
17:21 Стало известно, как кофе помогает похудеть
16:57 Киберполиция рекомендует украинцам обновить систему Windows для недопущения кибератаки
16:50 Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВР
16:38 Крымский Чернобыль: После катастрофы в Армянске жители полуострова жалуются на ужасные условия жизни
16:11 Нефедов рассказал, когда начнет работу новая таможенная служба
15:56 Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать
15:38 Оккупанты активно "мобилизуют" на Донбассе мужское население в возрасте за 45 лет, - разведка
15:04 Кремль уберет подозреваемых в катастрофе малазийского Боинга 777, - Аnti-colorados
15:00 Страшнее торговой войны: настоящий конфликт между США и Китаем только начинается
14:45 Эксперты составили список самых вредных продуктов, влияющих на продолжительность жизни
14:30 BMW представила концепт своего первого беспилотного автомобиля
14:16 Руководство ГП «Энергорынок» намеренно дестабилизирует финансовое положение энергокомпаний
14:15 В Минобороне рассказали о биометрической системе допуска на новые склады боеприпасов
14:05 Власти Грузии согласились выполнить ряд требований протестующих
13:49 #LiberateCrimea: В оккупированном Крыму расклеили антироссийские листовки
13:49 В аквапарке Ужгорода погиб ребенок
13:45 Россия официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
13:38 Стали известны подробности загадочной гибели священника и его дочери под Киевом
13:32 Украинских школьников предлагают обучать финансовой грамотности
13:29 Иран официально выходит из ядерной сделки
13:27 Гройсман дал пенсионное обещание украинцам
13:12 Украинцы приступают к уборке урожая
13:07 Назвали самый опасный продукт в жару
12:50 Стало известно, во сколько украинцам обойдутся платные дороги
12:48 Постоянно напоминают о бедности: Банкиры уверены, что Украине нужны 2000 и 5000 гривен
12:40 В столице задержали одного из спонсоров террористов "ЛНР"
12:24 В Украине планируют втрое снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС и ВЭС
12:21 Украинский певец стал лучшим оперным исполнителем мира
12:14 "Для самых счастливых бизнесменов": Миллиардеры поддержали налог на богатство
12:09 Онкологи назвали первые видимые признаки рака
12:03 Эксперты предупреждают, что новые санкции Трампа против Ирана лишь усилят напряженность между странами
11:55 Журналист дал совет, как избавиться от иллюзий по поводу "братской помощи" и российских "освободителей"
11:53 Как понизить кровяное давление?
11:47 Руководство "Энергорынка" целенаправленно срывает энергореформу, – Марунич
11:46 Фирташу в США грозит более 80 лет тюрьмы , - американский юрист
11:28 "Сюрприз" в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье
11:07 В "ДНР" экстренно отменили набор террористов. В чем реальная причина?
10:47 Акции РФ дрогнули в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина
10:45 “Паспортные туры” на материковую Украину массово набирают обороты, - Крымский бандеровец
10:38 Украинцы на пороге серьезных банковских новшеств
10:38 Названы самые «дорогие» и «дешевые» страны Европы
10:30 В Киеве продолжается строительство станций метро на Виноградарь: подробности
10:22 Путин направит в ПАСЕ депутатов из Крыма
10:15 Россия уже готовит винный удар по Грузии
10:13 Трюдо поделился своими планами по поводу переговоров с Зеленским
09:58 Украинские военные раскрыли подлую хитрость оккупантов
09:45 Генсек НАТО: У РФ есть время до августа
09:32 Дата встречи Зеленского и Трампа пока не назначена
09:23 Таинственный путь в Китай «грязной» нефти из «Дружбы»
09:20 "Обидно и больно": В ПЦУ поставили диагноз действиям Филарета
09:01 Хорошие вести из США: Украине выделят миллионы долларов
09:00 Эксперт рассказал, могут ли РФ повторно исключить из ПАСЕ
08:57 Санкции добили российский ГЛОНАСС-К, и не только его, - "Злой одессит"
08:56 На Донбассе ликвидировали "ихтамнета" Психа (ФОТО)
08:50 Портников пояснил, как Россия вернулась в ПАСЕ
08:44 "Эта борьба не закончена": Утренние новости Пономаря
08:38 Стало известно, о чем будут говорить Трюдо и Зеленский
08:20 Трамп будет добиваться свержения Николаса Мадуро
Все новости »

Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать
 
Печать Отправить на почту

 

 

С помощью двухзонного счетчика украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля

В Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что у украинцев, использующих двухзонные счетчики, останется возможность платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля, информирует enovosty.com/news.

Данную информацию подтвердили представители столичного поставщика электроэнергии. В НКРЭКУ также отметили, что тарифы на электроэнергию для населения зависимо от периода суток продолжат действовать и после 1 июля этого года.

Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать

Напомним, двухзонный счетчик позволяет в период с 23 до 7 утра считать стоимость электроэнергии по тарифу в два раза меньше обычного.

Читайте: Украинцам будут отключать электроэнергию из-за аномальной жары

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2019г. вступили в действие новые условия функционировани розничного рынка электроэнергии. Кроме того, всем потребителям необходимо подписать новые договора с поставщиками услуг.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 422

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВР
Странная реклама Гриценко взорвала Сеть (ВИДЕО)
Одиозному пропагандисту показали красную карточку перед выборами
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВРСтранная реклама Гриценко "взорвала" Сеть (ВИДЕО)Одиозному пропагандисту показали "красную карточку" перед выборами
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне
Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины
Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая)
Итоги дня: Новые санкции от "Синих собак", "пожар" в Грузии и неожиданное решение России
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Итоги дня: Сигнал Макрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома"
Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Все статьи


Читайте также

Стало известно, как кофе помогает похудеть
 Украинцам будут отключать электроэнергию из-за аномальной жары
Украина наращивает производство и экспорт электроэнергии, - Злой Одессит
 Гройсман рассказал о новых тарифах на электроэнергию
Домашние солнечные электростанции: кого ограничивает новый закон
 Первого апреля по улицам городов Украины могут потечь фекалии из-за бездействия власти
В Украине с 1 апреля начнется массовое отключение воды: что происходит
 В Украине может сильно подорожать электроэнергия

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С5 «Гиацинт-С»
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Зенитная самоходная установка ЗСУ K30 Biho (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
ВАДАТУРСКИЙ
Олег
СОСКИН
Игорь
РАЙНИН
Эммануэль
МАКРОН
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

День Шотландии

Все фото »

 