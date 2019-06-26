Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать
С помощью двухзонного счетчика украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля
В Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что у украинцев, использующих двухзонные счетчики, останется возможность платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля, информирует enovosty.com/news.
Данную информацию подтвердили представители столичного поставщика электроэнергии. В НКРЭКУ также отметили, что тарифы на электроэнергию для населения зависимо от периода суток продолжат действовать и после 1 июля этого года.
Напомним, двухзонный счетчик позволяет в период с 23 до 7 утра считать стоимость электроэнергии по тарифу в два раза меньше обычного.
Читайте: Украинцам будут отключать электроэнергию из-за аномальной жары
Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2019г. вступили в действие новые условия функционировани розничного рынка электроэнергии. Кроме того, всем потребителям необходимо подписать новые договора с поставщиками услуг.