Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать

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С помощью двухзонного счетчика украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля

В Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что у украинцев, использующих двухзонные счетчики, останется возможность платить за электроэнергию в два раза меньше и после 1 июля, информирует enovosty.com/news.

Данную информацию подтвердили представители столичного поставщика электроэнергии. В НКРЭКУ также отметили, что тарифы на электроэнергию для населения зависимо от периода суток продолжат действовать и после 1 июля этого года.

Напомним, двухзонный счетчик позволяет в период с 23 до 7 утра считать стоимость электроэнергии по тарифу в два раза меньше обычного.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2019г. вступили в действие новые условия функционировани розничного рынка электроэнергии. Кроме того, всем потребителям необходимо подписать новые договора с поставщиками услуг.