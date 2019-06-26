Украинцы на пороге серьезных банковских новшеств

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Украинские банки давно нуждаются в серьезных переменах

Украина оказалась на пороге банковских инноваций. С одной стороны украинцев не может не радовать тот факт, что им станет проще получать компенсацию от потери денег на карте. С другой стороны — станет сложнее получить кредит, который и так не особо пользуется популярностью в стране, информирует enovosty.com/news.

Так как в Украине люди всё чаще пользуются именно безналом, в НБУ начали думать о безопасности банковских клиентов: уж больно активизировались мошенники. Именно потому регулятор решил разработать специальные требования, согласно с которыми украинцы смогут обжаловать денежные переводы, возникшие из-за мошенников. В таком случае, клиент получит украденные со счета деньги уже на протяжении суток. Только это возникнет лишь в том случае, если банк не заподозрит неладное и не решит, что именно клиент виноват в утрате средств.

Если же банк решит, что всё же виноват клиент, что ему придется понести все убытки, связанные с переводом.

Примечательно, что и сейчас действует механизм, по которому клиенты банков имеют право вернуть свои деньги, вот только он настолько сложный и затянутый, что воспользоваться им просто нереально. Клиенты получали обратно свои средства очень редко и то, только после привлечения суда.

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Это первое, приятно новшество. Вторым, на которое также стоит обратить внимание украинцев, является усложнение процесса получения кредита. Так, по новому постановлению, финансовые учреждения, выдавая кредит, будут очень тщательно проверять клиентов. В частности, они начнут обращать внимание на данные Кредитного реестра Национального банка Украины. Ранее же банки самостоятельно решали, давать деньги или же отказать.