Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, — Александр Палий

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В Государственной службе статистики сообщили, что капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 миллиарда гривень.

С вопросом относительно опасности данной ситуации для Украины и мер, которые необходимо предпринять для увеличения притока инвестиций, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что эта цифра действительно колоссальна и огромна

«Прямые инвестиции также значительно сокращаются. У нас наблюдадается серьезное падение инвестиционной привлекательности. И все это последствия крайне неэффективной промышленной политики, которая распугивает инвесторов и в результате которой инвесторы видят, что суды могут принимать абсурдные решения. Инвестиционный климат от этого получает очень серьезный удар. Также на уровень инвестиций оказывает влияние ситуация с коронавирусом. Она Украину догнала в середине марта. Но тем не менее обозначилась на ситуации.

С целью улучшения сложившейся ситуации необходимо провести серьезную дерегуляцию. То есть необходимо поощрять любую легальную экономическую деятельность. Сейчас необходимо дать клич предпринимателям, чтобы все, кто чувствует себя способным и имеет возможности, начали активо работать. К сожалению, у многих людей есть капиталы, в том числе за границей, но они не работают продуктивно. Необходимо, чтобы каждая копеечка шла в экономику», — говорит Александр Палий

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