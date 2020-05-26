Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, — Александр Палий

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

26.05.2020 г.
19:32Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, - Александр Палий
25.05.2020 г.
19:58Александр Охрименко рассказал о возможности повышения прожиточного минимума
24.05.2020 г.
14:36Кабмин ведёт переговоры с PayPal о запуске международной платёжной системы в Украине
22.05.2020 г.
16:18НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру
15:02В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%
21.05.2020 г.
19:52Помощь ЕС необходимо направить на энергомодернизацию страны, - Тарас Загородний
15:02Минфин снизил процентные ставки по краткосрочным ОВГЗ
Все финансовые новости

Аналитика

25.05.2020

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Уханьский институт вирусологии, расположенный в районе Цзянся, Ухань, оказался в эпицентре вереницы теорий заговора. Многие источники сообщали о том, ...
21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...

Последние новости

26.05.2020 г.
23:53 Проблемы в России: Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания (ВИДЕО)
23:29 В Китае научились прогнозировать распространение COVID-19
23:20 Историческое фото: российский диссидент и политик Валерия Новодворская на митинге в защиту Украины, 2014 год
23:00 Туи на Крещатике: лучшие фотожабы недели (ФОТО)
21:50 Пусть всем им вернется бумерангом, - обвиняемая по "делу Шеремета" Юлия Кузьменко
21:44 Ученые изучают новый путь заражения коронавирусом
21:07 Рынку газа предрекли уход в минус вслед за нефтью в скором времени
20:59 В Англии на ферме была найдена редкая старинная серебрянная брошь
20:54 С 1 июня возобновится междугороднее ж/д сообщение и откроют бассейны в Украине, - Ляшко
20:47 Минздрав разрешил проводить футбольные матчи в Украине
20:41 США готовят новые санкции по Северному потоку-2
20:26 Китай и Индия снова на грани начала войны
20:15 Укрзализныця погрязла в жалобах украинцев, которым не вернули деньги в связи с отменой поездов из-за карантина
19:58 Немецкая подводная лодка U33 завершила миссию в Балтийском море
19:32 Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, - Александр Палий
19:10 Введение карантина - изначально ошибочный шаг, - нобелевский лауреат
19:02 Зеленского хотели устранить перед президентскими выборами в 2019 году, - Трофимов (ВИДЕО)
18:51 СБУ сообщает об информационной агрессии иностранных спецслужб в ОРДЛО
18:50 Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)
18:34 Великобритания испытывает ингалятор, который не даёт COVID-19 привести к осложнениям
18:23 В Киеве автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми
18:20 "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлику в киевском зоопарке (ВИДЕО)
18:09 Россия использует Договор по открытому небу для сбора разведданных, - Помпео
17:59 У 83-летней пенсионерки на карантине открылся талант по созданию перформансов (ФОТО)
17:40 Контрафактные детали и износ продолжают "приземлять" российские вертолеты, - Злой Одессит
17:16 ВОЗ предупреждает, что мир все еще находится на пике вспышки пандемии COVID-19
16:55 Нацполиция разоблачила сотрудницу банка, которая воровала средства со счетов клиентов
16:45 Волонтеры за три часа собрали 168 тысяч гривен для залога Яне Дугарь
16:44 Стало известно, когда в Украине заработают кафе и рестораны
16:25 Китай усиливает боевую готовность на фоне пандемии COVID-19
15:51 "Укрзалізниця" возобновит железнодорожные перевозки раньше объявленного срока, - Криклий
15:03 В Украине некоторые категории пенсионеров получат надбавку к пенсии
15:00 Швеция столкнулась с худшим экономическим кризисом, несмотря на отказ от карантина, - Bloomberg
14:50 Портников пояснил, что обнажили трагические события в Кагарлыке
14:38 Униженные российские наемники из группы Вагнера бегут из Триполи, - The Times
14:16 Стали известны имена заказчиков информатаки на «Укравтодор» - СМИ
14:00 Стало известно, кто в Украине может рассчитывать на "карантинные" доплаты
13:40 Авиакомпания Lufthansa получит 9 миллиардов евро финансовой помощи от правительства Германии
13:30 В одной из украинских областей уже 4-е сутки подряд нет новых случаев заражения COVID-19
13:15 В Mercedes-Benz показали новое поколение седана S-Class
12:52 В 3 раза больше, чем у Индии: Китай увеличил оборонный бюджет
12:50 Медицинские маски опасны для детей - японские врачи
12:38 Электроэнергия для населения может подорожать почти в два раза
12:20 Ослабление карантина в Украине: что разрешат с 1 июня (ВИДЕО)
12:01 Коронакризис ударит по ценам: Что будет с инфляцией в Украине
11:59 Недвижимость и карантин: Спрос на дешевое жилье рухнул на 90%
11:45 Россия обвалила транзит газа через Польшу. Директор украинской ГТС рассказал о плане Путина
11:37 Убитая жизнь: В Донецке рассказали о реальной ситуации в городе (ВИДЕО)
11:34 Украинская область установила рекорд по COVID-19
10:44 Украина избежит второй волны COVID-19. Ляшко назвал два условия
09:55 Аэропорт «Киев» обратился к властям: Не можете помочь финансово — создайте равные условия и четкие правила
09:40 Утратит остроту: Комаровский рассказал о прекращении пандемии коронавируса
09:36 Мутации коронавируса: Ученые сделали неожиданное открытие о COVID-19
08:35 Критическая нехватка воды: Американские аналитики предупредили о новой агрессии РФ против Украины
08:30 Летом не пахнет: недалеко от популярного турецкого курорта выпал снег (ФОТО)
08:29 Исчезновение Кадырова: Приближенный раскрыл детали о главе Чечни
08:26 Россия провела спецоперацию против солдат НАТО в Прибалтике. Подробности
08:22 Война на Донбассе: ВСУ нанесли разгромный удар по врагу
07:50 Под Киевом по случаю Европейского дня парков высадят почти 10 000 цветов (ФОТО)
07:40 В Китае проходят испытания нового Volkswagen Tiguan: появились свежие снимки (ФОТО)
Все новости »

Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, — Александр Палий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Для увеличения инвестирования в экономику необходимо провести дерегуляцию, - Александр Палий
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Государственной службе статистики сообщили, что капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 миллиарда гривень.

С вопросом относительно опасности данной ситуации для Украины и мер, которые необходимо предпринять для увеличения притока инвестиций, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что эта цифра действительно колоссальна и огромна

«Прямые инвестиции также значительно сокращаются. У нас наблюдадается серьезное падение инвестиционной привлекательности. И все это последствия крайне неэффективной промышленной политики, которая распугивает инвесторов и в результате которой инвесторы видят, что суды могут принимать абсурдные решения. Инвестиционный климат от этого получает очень серьезный удар. Также на уровень инвестиций оказывает влияние ситуация с коронавирусом. Она Украину догнала в середине марта. Но тем не менее обозначилась на ситуации.

С целью улучшения сложившейся ситуации необходимо провести серьезную дерегуляцию. То есть необходимо поощрять любую легальную экономическую деятельность. Сейчас необходимо дать клич предпринимателям, чтобы все, кто чувствует себя способным и имеет возможности, начали активо работать. К сожалению, у многих людей есть капиталы, в том числе за границей, но они не работают продуктивно. Необходимо, чтобы каждая копеечка шла в экономику», — говорит Александр Палий

Читайте: Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, - Александр Палий


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 142

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Все статьи


Читайте также

Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, - Александр Палий
 У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий
Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, - Александр Палий
 Амелин рассказал, как Польша достигла такого впечатляющего экономического роста
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
 Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
Александр Палий рассказал, на что необходимо обратить внимание на следующем нормандском саммите
 Александр Палий рассказал о необходимых мерах по борьбе с незаконной добычей янтаря

Армия

Самолет бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer (США)
Бронетранспортер RG-33 (США)
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Гранатомет Carl Gustaf (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Веревский
Андрей
Лановой
Владимир
Лысенко
Андрей
Кривецкий
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Володимир ясне сонечко": в мережі з'явилось сатиричне відео про першу річницю Зеленського(ВІДЕО) (15049)

Французский бульдог, радующийся надувному бассейну, стал звездой Сети (ВИДЕО) (13148)

Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине (11959)





Алексей Кущ

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 