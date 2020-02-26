Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы

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Дмитрий Сологуб сообщил, что Украина завершает работу по выполнению программ, необходимых для заключения кредитной программы с МВФ

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил, что Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы , информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что на данный момент Украина завершает работу по выполнению программ, необходимых для заключения кредитной программы с МВФ. Дмитрий Сологуб подчеркнул, что реализация мер по еще не выполненным программам также уже почти закончилась.

По словам заместителя главы Нацбанка, замечаний у представителей МВФ, которые сейчас находятся в Украине, к Национальному банку нет. Сологуб подчеркнул, что НБУ выполняет все цели монетарной политики

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