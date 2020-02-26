Минфин привлек в госбюджет 1,6 млрд грн

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Минфин привлек в госбюджет 1,6 млрд грн путем размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,601 млрд грн путем продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) , информирует enovosty.com/news.

Средства были привлечены на плановом аукционе по размещению ОВГЗ в результате продажи гособлигаций со сроками погашения 70, 511, 679 и 2646 дней и доходностью 18,33%, 9,63%, 17,25%, 9,79% соответственно.

На плановом аукционе проводилось размещение гривневых гособлигаций

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Как сообщалось ранее, на предыдущем аукционе, который проводился 18 февраля, Минфин привлек в государственный бюджет 1,5 млрд грн. А по итогам 2019 года общий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос на 109 млрд грн и составил 115,8 млрд грн.