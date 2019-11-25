Иван Компан рассказал о значении улучшения рейтинга агенства Moody’s для Украины

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со «стабильного» на «позитивный».

Улучшение рейтинга связано с восстановлением валютных резервов Украины, улучшением макроэкономической стабильности и перспектив возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно влияния улучшения рейтинга на инвестиционную привлекательность страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану

«Конечно, это положительная новость. Но какого-нибудь радикального эффекта от нее, наверное, не будет. Потому что по меркам инвестиционного мира это достаточно низкий рейтинг, который называется «спекулятивный». Это ниже инвестиционных рейтингов. Поэтому это положительная новость, но, к сожалению, пока это «не прорыв», — сообщает Иван Компан