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Данилишин рассказал, как на Украину влияет задержка кредитов МВФ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Данилишин рассказал, как на Украину влияет задержка кредитов МВФ
 
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Сейчас необходимо комплексно пересмотреть и расширить как фискальные, так и монетарные меры, в том числе путем сочетания соответствующего инструментария с целью усиления их поддерживающего эффекта для экономической активности в Украины

Об этом председатель совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Фейсбуке, информирует enovosty.com/news.

«Задержка с получением кредитных средств международных финансовых организаций увеличивает нагрузку на внутренний рынок государственных заимствований, объем которого ограничен. Сейчас Министерство финансов способно эффективно размещать государственные ценные бумаги на внутреннем рынке, о чем свидетельствует привлечение 11.4 млн гривен по ОВГЗ со сроками от 6 месяцев до 3 лет на первичном аукционе, который состоялся 24.11.2020. Однако увеличение доходности по государственным ценным бумагам (средневзвешенная ставка по средствам, привлеченных 24.11.2002 составляла 10,2%) свидетельствует о смещении вопроса стоимости государственных заимствований на будущее, которое может наступить еще до конца текущего года, учитывая зависимость запланированных бюджетных расходов от выполнения плана заимствований, которое на сегодня по гривневым инструментами составляет около 82% от планового на этот период», — написал эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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