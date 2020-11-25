Александр Палий: «Программы поддержки Кабмина действительно могут помочь бизнесу»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит законопроекты о поддержке бизнеса, в частности, помощи ФОПам, наемным работникам, программу сохранения рабочих мест и т.д

С вопросом относительно возможности реальной помощи бизнесу в случае запуска программ поддержки Кабмина «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что, конечно, программы поддержки, разработанные Кабмином, действительно могут помочь бизнесу

«Однако вопрос состоит в том, где брать деньги. Также важно понять, кто будет распределять деньги и насколько честно они будут распределяться. И если деньги просто будут распределены между своими — это одно, а если действительно пойдут на помощь бизнесу — это совсем другое.

Важно отметить, что на большие масштабные помощи денег реально нет, потому что в бюджете большая дыра. Если в данном случае речь идет о дополнительной эмиссии денег, то будет инфляция и пользы не будет», — отмечает Александр Палий

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