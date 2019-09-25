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Разумков и руководитель миссии МВФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере реформ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Разумков и руководитель миссии МВФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере реформ
 
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Дмитрий Разумков и руководитель миссии МВФ Рон ван Роден обсудили перспективы сотрудничества в сфере реформ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом, информирует enovosty.com/news.

На встрече обсуждались вопросы партнерства в процессе реформирования Украины. Разумков отметил, что сотрудничество с МВФ является важным сигналом для международных партнеров и иностранных инвесторов.

Разумков и руководитель миссии МВФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере реформ

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил МВФ, что Украина готова к сотрудничеству и иностранные инвесторы могут инвестировать в страну с целью ее развития.


Автор: Оксана Ельченко
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