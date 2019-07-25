В Украине существенно выросли заработные платы

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине существенно выросли заработные платы В Украине существенно выросли заработные платы

Закрыть Отправить

Руководитель частного инвестиционного фонда сообщил, что в 2019 году существенно выросли заработные платы,

Руководитель частного инвестиционного фонда Владимир Компаниец сообщил, что в 2019 году существенно выросли заработные платы, а темпы увеличения медианной заработной платы опередили темпы роста средней зарплаты, информирует enovosty.com/news.

Напомним, медианная заработная плата представляет собой зарплату украинца, находящегося посередине зарплатного списка. То есть, например, при неравномерном распределении доходов по стране, когда основная часть населения получает невысокую зарплату, а у кого-то очень высокий доход, то в расчет берется реальная зарплата специалиста, находящегося посередине анализируемой выборки.

Согласно данных, представленных Компанийцем, в мае этого года медианная зарплата украинцев составила 7183 грн до вычета налогов и сборов, в то время как в прошлом году, медианная зарплата украинцев составляла 6071 грн. Таким образом прирост медианной заработной платы составил 18,32%. В то время, как средняя зарплата по стране, согласно данным Госстата, в мае составила 10 239 грн, что на 17,35% выше аналогичного периода 2018 году. Исходя из данных видно, что рост медианной зарплаты опережает рост средней зарплаты по стране.

Читайте: "Айтишники курят в сторонке": Кто в Украине получает заоблачные зарплаты