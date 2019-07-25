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Ситуация изменится: Что будет с долларов в Украине до конца года

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Ситуация изменится: Что будет с долларов в Украине до конца года
 
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Традиционно, осенью ситуация с долларом может измениться

В МВФ улучшили прогноз курса гривни к «зеленому», а в обзоре World Economic Outlook говорится о том, в текущем году средний курс доллара в стране будет на уровне 28,68 гривен за доллар. Ранее в организации говорили о курсе в 28,7 гривен, информирует enovosty.com/news.

На самом деле, тенденций для крутых перемен нет. Главное, что будет влиять на доллар, — это факто сезонности. Это влияние украинцы заметят уже в начале этой осени, когда курс несколько поднимется. Но, в сравнении с прошлыми годами, это изменение не будет резким и критическим. К концу 2019 года курс не «вылезет» за рамки, заложенные в государственный бюджет. Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, доллар должен остаться в пределах 27 гривен за один доллар.

Среди рисков для гривны — ухудшение ситуации на внешнем рынке и охлаждение интереса со стороны иностранных инвесторов. Также, нельзя закрывать глаза и на то, что нашему правительству вскоре придется разобраться с колоссальным долгом. Речь идет о 79 миллиардах по гривневым ОВГ. Пиковые объемы погашения в 11 миллиардов гривен предстоит совершить в следующем месяце. При неблагоприятном сценарии до конца текущего году украинцская валюта может просесть до уровня 28,5гривен за доллар.


Автор: Оксана Ельченко
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