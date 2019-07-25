Госдолг Украины в первом полугодии сократился на 66,04 млрд грн

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Министерство финансов Украины сообщает, что объем государственного долга Украины за первое полугодие 2019 года в гривневом выражении сократился на 66,04 млрд грн до 2,102 трлн грн.

Министерство финансов Украины сообщает, что объем государственного долга Украины за первое полугодие 2019 года в гривневом выражении сократился на 66,04 млрд грн до 2,102 трлн грн, информирует enovosty.com/news.

В то же время, по данным Минфина, объем государственного долга в долларовом выражении за первое полугодие 2019 года вырос на 2,03 млрд долл. до 80,35 млрд долл.

В том числе в июне размер госдолга увеличился на 2,5% в долларовом выражении и уменьшился на 0,2% в гривневом выражении.

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Напомним, объем государственного долга за 2018 год увеличился в долларовом выражении на 2,02 млрд долл, а в гривневом — на 26,94 млрд грн. По отношению к ВВП страны государственный долг Украины в 2018 году уменьшился до 62,7% с показателя 71,8% в 2017 году.