Если будет продолжаться сотрудничество с МВФ, то Украине дефолт не угрожает, — Руслан Бортник
В Министестве финансов сообщили, что объем государственного долга Украины за первое полугодие 2019 года вырос на 2,03 млрд долл или на 2,6%
С вопросом относительно опасности данного объема госдолга для экономики Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.
Руслан Бортник сообщает, что увеличение госдолга является логичной ситуацией
«Логично, что это происходило так, потому что Кабинет министров Украины в последнее время постоянно выходил на рынки капитала и размещал облигации внешнего займа и поэтому логично, что долги росли.
Но в то же время, пока что ВВП также растет. И долги, конечно, это серьезная проблема сегодня, но на данный момент их уровень не критический. И если будет продолжаться сотрудничество с МВФ и будут доступны внешние финансовые рынки, тогда Украине дефолт пока не угрожает.
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Более остро стоит вопрос о возможном корпоративном дефолте, в частности дефолте той же “Українськой залізниці”. Ситуация может ухудшиться в случае завершения дела “миллиардов Януковича” или дела о российском кредите под госгарантии, который мы получили в последние месяцы работы Януковича. И это действительно риски”, — сообщает эксперт