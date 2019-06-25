Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе помощи

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Министр финансов Украины сообщила, что Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе помощи

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Украина проводит «очень активную дискуссию» с МВФ о согласовании новой программы помощи, информирует enovosty.com/news.

Напомним, текущая программа Международного валютного фонда stand-by была переходной и должна была обеспечить стабильность экономической ситуации в избирательный год. Маркарова подчеркнула, что программа полностью реализовала возложенные на нее задачи.

К сожалению, из-за невыполнения требований МВФ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, финансовая помощь часто перечислялась не в запланированный срок.

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По словам министра финансов, правительство вероятно не будет реализовывать новые государственные облигации на международных рынках в этом году, поскольку в этом месяце уже было продано ценных бумаг на сумму в 1,1 млрд долл.