Игорь Чаленко рассказал о возможности снижения ставок по кредитам в ближайшей перспективе

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В Национальном банке Украины сообщили, что снижение процентных ставок по вкладам является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов.

С вопросом относительно реальности снижения процентных ставок по кредитам в ближайшей перспективе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что мы сейчас видим планомерную политику как со стороны Национального банка, так и со стороны Минфина по достижению более низких ставок по кредитам

«Также мы видим несколько маркеров. Несколько недель назад произошло историческое снижение ставки Нацбанка до 6%. И буквально на днях государственный Приватбанк сообщил, что готов предложить ипотеку по 9,9%. И это та ипотека в размере 10% о которой говорил Владимир Зеленский несколько месяцев назад. Насколько это отвечает предпосылкам и возможностям экономики, то, скорее всего, об этом говорить слишком рано. У нас пока нет активного кредитования населения, а банки в основном сегодня зарабатывают на активных операциях с внутренними облигациями. А именно, банки получают рефинансирование НБУ по 6% и покупают облигации по 12%. И, соответственно, сегодня крайне тяжело говорить, что у нас будет БУМ кредитования.

В то же время, если будет более низкий процент по кредитованию, то будут падать ставки по депозитам. Потому что это имеет прямое влияние. И в связи с этим население с меньшей охотой понесет деньги в украинские банки. Хотя и сегодня с этим есть большие проблемы и люди не спешат нести в банки свои сбережения, которых и так осталось не так много.

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Поэтому процент по кредитам будет опускаться. Однако что касается условий получения кредита для обычных граждан, то мы будем видеть ряд технических преград, которые не позволят гражданам получать кредиты по низким ставкам. То есть низкие ставки будут, но будут проблемы в позитивных решениях банковских учреждений. Ярким примером таких позитивных моментов является работа по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», когда украинские предприниматели получают более половины отказов. Хотя вроде бы условия достаточно привлекательные», — сообщает Игорь Чаленко