Банки будут каждый час проверять всех клиентов на задолженность по алиментам

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Когда украинские банки подсоединятся к системе Государственной исполнительной службы, их алгоритмы начнут проверять клиентов на наличие долгов по алиментам. Такие проверки будут проходить один раз в час.

Согласно приказу Минюста No1203/5, в Украине должен заработать автоматический арест денег на банковских счетах должников-алиментщиков. Этот документ был утвержден 16 апреля, а Нацбанк обнародовал его в мае. Предполагается, что до 16 июля текущего года должен быть разработан порядок финансовой коммуникации банкир-исполнитель, информирует enovosty.com/news.

Пока автоматизированное списание долгов по алиментам лишь собираются создавать, банки не имеют информации о должниках и последние продолжают снимать большие суммы со своих карт.

На данный момент информация о взыскании задолженности по алиментам доступна лишь системе исполнительного производства АСИП. Банки же должны будут в нее внедриться и регулярно сверять перечень должников с собственной базой клиентов.

Для того, чтобы автоматическое списание задолженности по алиментам заработало, финучреждения планируют задать такой алгоритм своей системе, чтобы та раз в 60 минут запрашивала в АСИП информацию и проверяла ее.

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