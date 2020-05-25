Александр Охрименко рассказал о возможности повышения прожиточного минимума

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Охрименко рассказал о возможности повышения прожиточного минимума Александр Охрименко рассказал о возможности повышения прожиточного минимума

Закрыть Отправить

Парламентский комитет по вопросам соцполитики предлагает поднять прожиточный минимум для работоспособного до уровня минимальной зарплаты, то есть с 2102 грн до 4723 грн.

С вопросом относительно влияния повышения прожиточного минимума на доходы граждан и экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что эту идею реализовать очень сложно

«Так как в этом случае необходимо очень сильно повышать пенсии и зарплаты бюджетникам. Конечно, идея хорошая. Население Украины ее с удовольствием поддержит. Но, к сожалению, денег в бюджете нет. Даже если будет все-таки принято какое-то решение, то, скорее всего, это будет опять половинчатое решение. То есть они будут стремиться это сделать. Но с какого года и какого периода неизвестно. С этого года маловероятно поднять прожиточный минимум и со следующего года также маловероятно поднять прожиточный миимум, так как необходимо найти громадный объем средств на повышение зарплат бюджетникам, пенсий и социальные программы. А денег в бюджете нет. К сожалению, эту идею реализовать в ближайшем будущем нереально», — сообщает Александр Охрименко