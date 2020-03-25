Нацбанк отсрочил введение новых требований к банкам

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В Нацбанке сообщили, что откладывают введение новых требований к банкам из-за коронавируса

В Национальном банке Украины сообщили, что откладывают введение требований к банкам по соблюдению буфера запаса капитала, информирует enovosty.com/news.

В сообщении Нацбанка отмечается, что на сегодняшний день из-за коронавируса многие регуляторы ослабляют свои требования к банковским буферам капитала. Это дает возможность банкам направить запас капитала на покрытие убытков и поддержку кредитования.

В Нацбанке отметили, что отсрочка введения новых требований даст возможность банковской системе в период введения карантина и нестабильности на мировых рынках, связанных с коронавирусом, обеспечивать стабильное функционирование и кредитование предприятий.

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В Нацбанке подчеркнули, что банкам все же важно сохранять существующий запас капитала с целью обеспечения устойчивости и покрытия убытков. И поэтому НБУ рекомендует воздержаться от выплаты дивидендов до момента эффективной оценки последствий распространения коронавирусной инфекции.