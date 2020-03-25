«Конец дефицита»: в Украину привезли наличные доллары

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После получения из-за границы наличной валюты Нацбанк передал системно важным банкам 130 млн долл

После получения из-за границы наличной валюты Национальный банк Украины передал банкам 130 млн долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации регулятора, участие в аукционе на межбанковском валютном рынке приняли 14 системно важных банков. Сообщается, что на данный момент НБУ не имеет технической возможности осуществлять торги со всеми украинскими банками.

В Нацбанке отметили, что в ближайшее время в Украину должна поступить вторая партия наличной валюты, которую сразу же передадут банкам в обмен на безналичный эквивалент.

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Регулятор уже второй день подряд не продает валюту для поддержания курса гривны, а межбанковский валютный рынок саморегулируется. В НБУ подчеркнули, что, несмотря на карантин, регулятор не собирается вводить ограничения на покупку валюты и по депозитам, а будет продолжать сглаживать курсовые колебания путем продажи валюты.