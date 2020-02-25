В Нацбанке рассказали о влиянии укрепления гривны на экономику Украины

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В Нацбанке рассказали о положительных аспектах укрепления курса гривны

Комментируя информацию о вреде укрепления гривны для экономики страны, в Национальном банке Украины сообщили, что укрепление национальной валюты оказывает положительное влияние на инфляцию и способствует экономии государственных средств при обслуживании госдолга в иностранной валюте, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке сообщили, что ревальвация украинской валюты является новым важным явлением для украинской экономики и способствует восстановлению доверия к национальной валюте.

В НБУ также отметили, что в 2019 году укрпеление национальной валюты произошло не только вследствие инвестиций нерезидентов в ОВГЗ, но и благодаря увеличению производительности в некоторых секторах экономики, а именно в аграрном секторе, IT отрасли и т.д.

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