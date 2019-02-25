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По уровню проникновения криптовалют Украина — одна из лидирующих стран в мире, — Александр Момот

Главная » Последние новости » Финансовые новости » По уровню проникновения криптовалют Украина — одна из лидирующих стран в мире, - Александр Момот
 
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Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что центральные банки разных стран мира всерьез рассматривают возможность выпуска новой цифровой формы денежных средств
С вопросом относительно существующих перспектив выпуска центробанками цифровой формы денежных средств и перспектив развития криптовалют и блокчейн-технологий в Украине “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту

Александр Момот сообщает, что центробанки всех стран заинтересованы в продолжении развития своих же идей по поводу перехода на безналичные расчеты, информирует enovosty.com/news.

«Сама по себе криптовалюта в той форме, в какой она была изобретена и сейчас пользуется популярностью, является абсолютной противоположностью того, чего хотят достичь нацбанки. Потому что сейчас криптовалюта является неподконтрольными центробанкам деньгами, которые выпускаются неустановленными лицами с помощью майнеров и таким образом их контролировать невозможно. И каждый нацбанк каждой страны стремится создать свою криптовалюту, которую нельзя назвать криптовалютой в обычном смысле, и использовать свой авторитет среди населения страны. То есть старается предложить населению своей страны денежный суррогат вместо настоящей криптовалюты. За счет этого они надеются повысить уровень контроля над финансовой системой.

С одной стороны, это, конечно, позволяет им лучше моделировать экономику, контролировать развитие, определять в каком направлении лучше двигаться, а с другой стороны это лишает последней независимости обычных людей, которые не способны будут в принципе независимо управлять своей финансовой жизнью. Поэтому любые инициативы центральных органов власти обычно не имеют под собой ничего общего с развитием криптовалют. Это шаги, которые позволяют заменить собой настоящие криптовалюты и привести к контролю центральными финансовыми учреждениями финансовые рынки», — говорит Момот.

Относительно состояния рынка криптовалют в Украине, то эксперт акцентирует внимание на том, что на сегодня примерно 5-7% инвестиций в экономику Украины, возможно даже около 10% ВВП, являются инвестициями украинцев в криптовалюты.

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«И огромное количество людей, численность которых составляет примерно около 300 – 500 тыс человек, уже что-то приобрели на рынке криптовалют. Даже старт-ап прослойка уже стала достаточно большой. В Украине существует сотни проектов (если не тысячи), некоторые из которых являются проектами международного уровня, а некоторые – необольшие, локально занимающиеся обменом.

Также в Украине существует несколько бирж. Большая часть из них работает на западные и мировые рынки. Поэтому, говорить о том, что что-то когда-нибудь будет развито не имеет смысла, так как оно уже очень сильно развито. По уровню проникновения мы выше, чем большая часть стран мира. Тут речь идет о том, что через какое-то время за счет развития эти проекты станут крупнее и появятся какие-то громкие имена, благодаря которым в развитом мире заметят, что в Украине очень развит рынок криптовалют.

Пока рынок криптовалют является не очень публичным, потому что люди боятся говорить о каких-то вещах из-за тех событий, которые были в прошлом и позапрошлом году, когда изымались майнеры, маски-шоу и т.д. Поэтому люди стараются развивать свои проекты не публично. Но, в любом случае, со временем будет больше информации о существующих проектах в сфере криптовалют и они будут становиться более известными», — сообщает эксперт.

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Автор: Оксана Ельченко
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