В 2019 году прогнозируется рост зарплат

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Из-за дефицита кадров в 2019 году прогнозируется стремительный рост зарплат

В 2018 году зарплата украинцев выросла в среднем на 25-30%. В 2019 году данная тенденция, по мнению экспертов, должна продолжиться, — сообщает UBR.

Увеличению зарплаты способствует ряд факторов. Среди которых можно выделить нехватку молодежи и кадровый дефицит в европейских соседних странах , информирует enovosty.com/news.

Согласно проведенного опроса, в 2018 году из-за дефицита кадров зарплата в некоторых отраслях выросла на 30%. Наибольший спрос на рабочую силу был в сфере гостеприимства. Сотрудников активно искали рестораны, отели, кафе. Однако вскоре тенденция изменилась. И наибольший спрос сотрудников был в сфере инвестиций, лизинга, банков и производства.

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CEO интернет-портала Work.ua Артур Михно сообщил, что рост зарплат в 2018 году обусловлен экономическим ростом и растущей конкуренцией среди работодателей. Кроме того, украинским компаниям приходится конкурировать с иностранными предприятиями и делать все возможное, чтобы удержать хороших специалистов.

В 2019 году, по мнению экспертов, будет повышение зарплат сотрудников. Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA) был проведен опрос среди руководителей компаний. Было установлено, что в 2019 году увеличить количество сотрудников планируют 58% опрошенных, а около 42% управленцев хотят увеличить зарплаты сотрудникам на 10-20%.

В 2019 году планируется рост зарплат, по мнению экспертов, сварщикам, швеям, монтажники и операторам станков с ЧПУ, поскольку в рабочих этих специальностей нуждаются не только украинские предприятия, но и предприятия Германии, Чехии и Польши.