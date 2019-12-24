Госдолг Украины вырос до $83 миллиардов

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Объем государственного долга Украины с начала 2019 года вырос на 4,5 млрд долл

На сайте Министерства финансов Украины сообщается, что объем государственного долга Украины с начала 2019 года вырос на 4,5 млрд долл (+5,8%) до 82,8 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

В Минфине также сообщили, что объем госдолга в гривневом эквиваленте сократился на 177,7 млрд грн (-8,2%) до 1,991 трлн грн. В ноябре объем госдолга увеличился на 1 млрд долл (+1,2%), но при этом в гривневом эквиваленте уменьшился на 54,8 млрд грн (-2,7%).

Напомним, объем государственного долга Украины за 2018 год увеличился на 2,02 млрд долл (+2,6%) до 78,32 млрд долл. В то же время, по отношению к ВВП государственный долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.

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