Тарас Загородний: «Отмена банковской тайны приведет к ухудшению экономической ситуации»

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МВФ потребовал от Украины отменить банковскую тайну и передать Государственной налоговой службе неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков

С вопросом относительно влияния отмены банковской тайны на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что для экономики страны последствия будут ужасными

«Потому что у нас нет никаких защит от возможного беспредела налоговой. И это решение будет способствовать ухудшению экономической ситуации, бегству капитала. И в результате люди вообще не будут доверять ни банкам, ни другим органам и перейдут в кэш, что приведет к дальнейшей тенизации экономики», — сообщает Тарас Загородний