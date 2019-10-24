Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%

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Яков Смолий сообщил, что НБУ принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что НБУ принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, информирует enovosty.com/news.

Смолий отметил, что Нацбанк продолжает реализовывать стратегию смягчения монетарной политики и поэтому правление НБУ решило с 25 октября 2019 года снизить размер учетной ставки до 15,5% годовых. Напомним, Нацбанк смягчает монетарную политику в связи с замедлением инфляции

Ранее сообщалось, что правление НБУ в сентябре уже снижало учетную ставку до 16,5%. В июле этого года учетная ставка была уменьшена до 17%, а 25 апреля впервые за 2 года Нацбанк снизил учетную ставку до 17,5% годовых.

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