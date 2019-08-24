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Нацбанк пошел на встречу Укрпочте

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Нацбанк пошел на встречу Укрпочте и позволил переоформить лицензию на осуществление валютных операций по упрощенной процедуре

В постановлении Правления НБУ №110 от 22 августа 2019 года сообщается, что Нацбанк предоставил возможность ПАО «Укрпочта» переоформить лицензию на осуществление валютных операций по упрощенной процедуре, информирует enovosty.com/news.

В НБУ отметили, что возможность переоформления генеральной лицензии по упрощенной процедуре позволит Укрпочте обеспечить бесперебойность в работе деятельности.

Нацбанк пошел на встречу Укрпочте

Переоформления генеральной лицензии по упрощенной процедуре означает, что Укрпочте потребуется меньше документов на переоформление лицензии.

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Изменения, утвержденные постановлением НБУ о льготном переоформлении лицензии для Укрпочты, вступают в силу с 24 августа 2019 года.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

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