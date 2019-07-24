МВФ изменил прогноз по курсу гривны к доллару

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Аналитики МВФ представили новый прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года

В издании Международного валютного фонда «Перспективы мировой экономики» аналитики МВФ представили новый прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года , информирует enovosty.com/news.

Согласно аналитическим расчетам МВФ, курс гривны к доллару в 2019 году будет составлять 28,68 грн/долл,

в 2020 году — 29,96 грн/долл, в 2021 году — 30,55 грн/долл, в 2022 году — 31,01 грн/долл, в 2023 году — 31,47 грн/долл, в 2024 году — 31,94 грн/долл.

Необходимо отметить, что в госбюджете Украины на 2019 год подготовка доходной и расходной частей осуществлялась с использованием прогнозного курса 29,4 грн/долл. А руководители предприятий ожидают курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,82 грн/долл.

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Напомним, ранее МВФ прогнозировал среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году в размере 28,66 грн/долл, а в 2020 году — 29,92 грн/долл.