Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

24.07.2020 г.
17:19Часть украинцев получит "коронавирусную" соцпомощь
16:14В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты
15:02Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл
23.07.2020 г.
19:59Ярослав Жалило: "Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования"
17:34В 2021 году украинцам повысят пенсии: подробности
22.07.2020 г.
15:02Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн
13:03Эксперт назвал главную задачу Нацбанка
Все финансовые новости

Аналитика

24.07.2020

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного ...
20.07.2020

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче ...
17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...

Последние новости

24.07.2020 г.
18:59 Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые воровали чужие деньги с банкоматов
18:46 Евросоюз призывает Россию освободить историка, исследовавшего советские политрепрессии
18:19 Украина разработала новый формат по Крыму
17:59 "Эту бюджетную таблетку трудно проглотить": Урсула фон дер Ляйен выступила против сокращения бюджета ЕС
17:49 Украина бьет газовые рекорды: импорт и запасы резко выросли
17:19 Часть украинцев получит "коронавирусную" соцпомощь
16:59 В Греции начался масштабный лесной пожар: огонь приближается к военному складу
16:46 Российские наемники не пускают миссию ОБСЕ через КПВВ на Донбассе, - штаб ООС (ВИДЕО)
16:14 В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты
15:51 Экономический провал РФ будут "заливать" обесценивающимся рублем, - Злой Одессит
15:31 В США сообщили о прогрессе в согласовании новых мер поддержки экономики
15:02 Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл
15:00 В платье-рубашке и с крупными локонами: Кейт Миддлтон снова поразила поклонников своим образом (ФОТО)
14:42 Минюст начал продавать подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО
14:40 Volkswagen готовится к выпуску маленького городского электромобиля
14:20 Главный инфекционист Америки предупредил, что COVID-19 может никогда не исчезнуть
14:00 Опубликовано видео с борта иранского лайнера, который чуть не столкнулся с истребителем (ВИДЕО)
13:40 В Украине хотят ужесточить наказание за домашнее насилие: что предлагают
13:20 В Минздраве рассказали, как одинокие люди могут получить помощь при заражении COVID-19
13:04 Европа пригрозила США торговой войной
13:03 В Украине отменяют концерты популярной певицы из РФ, нарушившей закон Украины
13:00 В Сети опубликовали видео смертельного пожара в столичной многоэтажке
12:53 Удар с небес: В Сети показали, как боевики ощутили всю мощь украинских ракет
12:40 В США выставили на продажу уникальный спорткар Ferrari SP30 2012 выпуска (ФОТО)
12:35 Турция ответила на угрозы Макрона: «Не принесут результата»
12:25 Модернизированный учебный самолет М-346 Fighter Attack совершил свой первый полет
11:51 Украинцам рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса
11:31 Военный эксперт рассказал, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
11:02 Война на Донбассе: ВСУ удержали оборону и ранили врагов
11:00 Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер был уличен на родине во взяточничестве – СМИ
10:12 Дело о клевете и измене: Высокий суд Лондона рассматривает иск Джонни Деппа против британского таблоида Sun
10:02 В США заявили, что Россия тайно испытывает оружие в космосе
09:55 Гейтс ответил на конспирологию о его причастности к пандемии
09:22 Ученые рассказали о самом эффективном средстве борьбы с коронавирусом
08:33 Путин заморозил создание ударной группировки против Украины, - военный эксперт
08:32 Тревожный прогноз о пандемии COVID-19: Статистика и главные новости 24 июля
08:29 В США утвердили оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
07:50 ТОП-5 самых надёжных кроссоверов в возрасте 4-5 лет
07:40 В США впервые показали новый палубник MQ-25 с подвесным агрегатом заправки
07:30 Вскрытие тел умерших от COVID-19 выявило неожиданные изменения
07:00 В Верховной Раде предложили увеличить штраф за выброшенный из автомобиля мусор
06:39 Коты могут спать где угодно: В сети появились смешные фото спящих кошек
23.07.2020 г.
23:25 У России перестали покупать нефть
22:21 Фотограф показал, как в российской глубинке живут люди (ФОТО)
22:11 Айя-София готовится к первой за 86 лет мусульманской молитве
20:59 Ученые определили, когда первые люди заселили Америку
20:35 СБУ обезвредила преступников, которые терроризировали предпринимателей под видом сотрудников СБУ
20:17 Российская авиация получает кустарные запчасти с оккупированных территорий Украины, - Злой Одессит
19:59 Ярослав Жалило: "Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования"
19:41 ВМС США провели совместные учения с ВМС Индии (ФОТО)
19:16 Киберполиция установила хакеров, которые требовали "выкуп" за возврат украденных данных
18:49 В РФ загорелась машина с "адским" грузом: слышны выстрелы и взрывы
18:18 В Харькове совершено нападение на отделение "Укрпочты"
17:59 Греция сделает "все необходимое" в споре с Турцией, - Associated Press
17:34 В 2021 году украинцам повысят пенсии: подробности
16:59 «Это похоже на просмотр фильма о катастрофе»: в Австралии дома оказались на краю обрыва (ФОТО)
16:46 Археологи обнаружили загадочные стелы с "рогатыми" людьми
16:09 В сеть попало курьезное видео, как Tesla Model 3 стараются заправить бензином (ВИДЕО)
15:49 Украина получит от Евросоюза 1,2 млрд евро
15:29 В Днепре поселилась медуза из Южной Америки
Все новости »

Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл
 
Печать Отправить на почту

 

 

Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

В пресс-службе Минфина сообщили, что Украина выпускает 12-летние еврооблигации на сумму 2 млрд долларов с погашением в 2021 и 2022 гг, информирует enovosty.com/news.

Новому выпуску еврооблигаций должен быть присвоен рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и Fitch рейтинг «B». Поступления от выпуска облигаций планируется использовать для выкупа еврооблигаций и финансирования бюджетных назначений.

Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

«Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте: Украине кризис не помеха: агентство Moody's повысило рейтинги украинских банков


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 79

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Все статьи




Читайте также

Германия увеличивает финансирование ВОЗ, но требует реформ, - Associated Press
 Украине кризис не помеха: агентство Moody's повысило рейтинги украинских банков
Киев попал в ТОП-15 городов мира с самыми большими пробками на дорогах
 Спрос на антикризисную государственную поддержку бизнеса уже составил более 1 млрд грн
Шесть украинских вузов вошли в ТОП-200 лучших учебных заведений мира
 Украинская «Википедия» резко выросла в мировом рейтинге по количеству просмотров
Украинская армия поднялась в международном рейтинге по военной мощи

Армия

Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Rafale (Франция)
Самоходная гаубица 105-мм Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Ефремов
Александр
Мартынов
Алексей
Катеринчук
Николай
Гусаров
Евгений
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13323)

Избиение женщины в маршрутке: Неизвестные совершили самосуд над агрессором (ФОТО, ВИДЕО) (12192)

Стало известно, будут ли наказывать украинских водителей за выпитое безалкогольное пиво (7685)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 