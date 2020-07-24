Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

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Минфин объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд долл

В пресс-службе Минфина сообщили, что Украина выпускает 12-летние еврооблигации на сумму 2 млрд долларов с погашением в 2021 и 2022 гг, информирует enovosty.com/news.

Новому выпуску еврооблигаций должен быть присвоен рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и Fitch рейтинг «B». Поступления от выпуска облигаций планируется использовать для выкупа еврооблигаций и финансирования бюджетных назначений.

«Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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