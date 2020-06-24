Спрос на потребительские кредиты существенно сократился из-за кризиса

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В Нацбанке рассказали о снижении спроса на потребительские кредиты

В Национальном банке Украины сообщили, что спрос на потребительские кредиты существенно сократился из-за кризиса, информирует enovosty.com/news.

По оценкам НБУ более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса. Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы. Чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов НБУ планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк отчитался об успешной работе во время кризиса и сообщил, что украинский банковский сектор вошел в вызванный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности