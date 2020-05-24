Кабмин ведёт переговоры с PayPal о запуске международной платёжной системы в Украине

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Американская компания PayPal рассматривает возможность запуска своей международной платёжной системы в Украине по предложению Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Минцифра.

Ещё в январе нынешнего года Владимир Зеленский обратился к президенту PayPal с предложением рассмотреть возможность работы в Украине. На сегодняшний день, коммуникация между украинским Правительством и руководством PayPal относительно запуска платёжной системы продолжается. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Кабмин ведёт активный переговорный процесс о начале работы в стране таких платежных систем как: Vapulus и Stripe. Это позволит украинцам делать заказы на таких крупных международных торговых площадках как: Amazon, eBay и Etsy не прибегая к услугам посредников.