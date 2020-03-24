В Украине курс доллара снова начинает расти

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В Украине официальный курс доллара снова начинает расти

В Национальном банке Украины сообщили, что по состоянию на 24 марта стоимость доллара подорожала на 38 коп и составила 28,11 грн/$. Стоимость евро увеличилась 98 коп и составила 30,24 грн, информирует enovosty.com/news.

В пунктах обмена валюты говорят, что наличных евро и долларов катастрофически не хватает. Также в обменных пунктах сообщили, что в последнее время валюту начали сдавать, а не покупать

На сегодня в банках доллар продают за 28,3 грн/$, а приобретают по 27,5 грн/$. Евро продают по 30,3 грн/€, а приобретают по 29,25 грн/€. На межбанковском валютном рынке курс доллара составил 27,65 грн (продажа), и 27,58 грн (покупка). Курс евро составил 29,84 грн (продажа) и 29,77 грн (покупка).