В Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики

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Для поддержания экономики Украины в Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики

Во время заседания членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины обсуждались проблемы, связанные с влиянием коронавируса на экономическую ситуацию в стране, информирует enovosty.com/news.

Члены КМП отметили, что на данный момент эффект от влияния распространения коронавируса на экономику страны является нейтральным. Однако более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Благодаря активному пополнению в прошлом году Нацбанком международных резервов их уровень достаточен для сглаживания курсовых колебаний.

По мнению членов КМП, для поддержания экономики Украины необходимо смягчение монетарной политики. Смягчение монетарной политики также соотвествует принципам инфляционного таргетирования.

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В частности, в пользу применения подхода по режиму инфляционного таргетирования свидетельствует опыт других центробанков (Польши, Чехии, Венгрии) во время кризиса 2008-2009 годов. Принимая решение относительно уровня ключевой ставки, центральные банки ориентировались не на динамику обменного курса, а на снижение инфляционного давления. В итоге смягчение монетарной политики оказалось правильным шагом и способствовало преодолению этими странами последствий кризиса.