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В Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики

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Для поддержания экономики Украины в Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики

Во время заседания членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины обсуждались проблемы, связанные с влиянием коронавируса на экономическую ситуацию в стране, информирует enovosty.com/news.

Члены КМП отметили, что на данный момент эффект от влияния распространения коронавируса на экономику страны является нейтральным. Однако более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Благодаря активному пополнению в прошлом году Нацбанком международных резервов их уровень достаточен для сглаживания курсовых колебаний.

В Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики

По мнению членов КМП, для поддержания экономики Украины необходимо смягчение монетарной политики. Смягчение монетарной политики также соотвествует принципам инфляционного таргетирования.

Читайте: Нацбанк снижает учетную ставку до 10%

В частности, в пользу применения подхода по режиму инфляционного таргетирования свидетельствует опыт других центробанков (Польши, Чехии, Венгрии) во время кризиса 2008-2009 годов. Принимая решение относительно уровня ключевой ставки, центральные банки ориентировались не на динамику обменного курса, а на снижение инфляционного давления. В итоге смягчение монетарной политики оказалось правильным шагом и способствовало преодолению этими странами последствий кризиса.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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