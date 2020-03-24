Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники, — Сергей Петрик

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Мэр Киева Виталий Кличко призвал торговые сети столицы не повышать безосновательно цены на продукты питания.

С вопросом относительно влияния ситуации в стране на цены на продукты питания “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что для того, чтобы в стране не росли цены необходимо не допускать паники

«Я смеялся над паникерами, которые на прошлой неделе раскупали гречку, но в итоге я заплачу за нее больше. Со среды 18 марта до конца недели она, в среднем по стране, подорожала на четверть. В некоторых супермаркетах ценники подняли почти наполовину. Случай с гречкой, подорожание которой в Украине обычно является предзнаменованием грядущего подорожания и всех других (или большинства) продуктов питания – яркая картина, отражающая текущее состояние страны.

Что мы в стране имеем? Во-первых, девальвацию гривны. Продавцы, меняющие ценники в сторону повышения, объясняют, что гривна упала. Все правильно, между прочим, гречка у нас в прошлом году уродила слабо, поэтому уже с конца прошлого лета ее начали массово ввозить. В основном, из России. Точно так же, как и некоторые другие продукты питания. Если вы не знаете, то Украина является основным импортером российской свинины. Ведь из-за радикального сокращения поголовья свиней мы можем обеспечить себя свининой только на 88 процентов.

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Во-вторых, возникли проблемы с импортом, логистикой и так далее в связи с введением всеми торговыми партнерами ограничительных мер в связи с коронавирусом. Границы, конечно, не на замке, но передвижение продовольственных товаров сильно затруднено. Чем это чревато? Конечно, дефицитом импортных продуктов и их подорожанием.

В-третьих, провальная политика на государственном и местном уровнях. Наши отечественные, введенные высшими и местными властями меры ударили по продовольственным рынкам. Кое-где они вовсе закрыты (на государственном уровне рассматривался вариант тотального закрытия, но на деле такое решение принимали некоторые местные власти). На уровне государства введены строгие карантинные правила, которые продавцы боятся нарушить не меньше, чем заразиться коронавирусом, и поэтому приостановили торговлю. Более того, уменьшение на период карантинных ограничений количества покупателей для многих оказалось несовместимым с высокой арендной платой. Такие предприниматели тоже ушли с рынков.

Фактическое закрытие рыночной, а также усилившееся преследование со стороны правоохранителей стихийной торговли (обе являлись ограничителем для цен торговых сетей) привели к тому, что супермаркеты смогли поднять цены. Причем хватает уверенности объяснять это тем, что, мол, поставщики повышают расценки. Да торговые сети сами могут диктовать условия поставщикам, а те только и рады будут продолжать сотрудничать! Жадность крупного бизнеса, к которому можно причислить все ведущие торговые сети страны, – это четвертый важный фактор, определяющий ситуацию в стране.

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И, наконец, в-пятых, — паника. И это самый важный фактор. Если бы не паника, если бы не ажиотажный спрос на продукты питания, цены оставались бы прежними, во всяком случае на продукты отечественного производства, а на импортные бы выросли на 2-3 процента. Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники», — сообщает Сергей Петрик