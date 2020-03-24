РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

24.03.2020 г.
16:21В Украине курс доллара снова начинает расти
15:47Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники, - Сергей Петрик
15:10В Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики
12:07Переговоры с МВФ и долги: Министр финансов рассказал о ситуации в Украине
23.03.2020 г.
17:18Даниил Богатырев рассказал о перспективах курса украинской национальной валюты
16:54В Украине спрос на иностранную валюту начинает падать
11:00Обзор стратегии NOX
Все финансовые новости

Аналитика

21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...
20.03.2020

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, - такими ...
16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...

Последние новости

24.03.2020 г.
16:57 Сколько ещё продлится коронавирусный кризис?
16:46 Хакеры устроили кибератаку на ВОЗ, - Reuters
16:21 В Украине курс доллара снова начинает расти
15:53 Сегодня только избранные имеют доступ к тестам, поэтому такой высокий процент инфицирования среди элиты, - Комаровский
15:47 Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники, - Сергей Петрик
15:40 Кличко требует разобраться с ростом цен в киевских супермаркетах (ВИДЕО)
15:10 В Нацбанке планируют продолжать курс на смягчение монетарной политики
15:05 Трамп предлагает прервать карантин в США и продолжить работать
15:00 Лидеры G20 в четверг проведут видеоконференцию, на которой обсудят коронавирус
14:20 Китайский автопроизводитель создал конкурента Audi A8 в стиле Rolls-Royce (ФОТО)
13:55 За последние сутки в Украину вернулось 1270 украинцев из-за рубежа ( ВИДЕО)
13:45 "Кто это воет на болоте?": Ёлкин обратил внимание на введение карантина в Британии
13:40 Илон Маск поставил более 1000 аппаратов ИВЛ в калифорнийские больницы
13:36 В Украине появится стабилизационный фонд для помощи украинцам и бизнесу
13:34 В Минздраве уже оценили позитивный результат карантина
13:12 В Ухане отменяют карантин. Китай постепенно возвращается к нормальной жизни
12:40 Россия терпит нефтяное фиаско по всем фронтам, - "Злой одессит"
12:40 Жильцы столичного ЖК спели гимн Украины со своих балконов (ВИДЕО)
12:33 Что будет с ценами и украинцами, если карантин продлится
12:20 Рай для оленей: в древнем японском городе рогатые животные ходят по магазинам и ресторанам (ФОТО)
12:16 Врач-инфекционист подробно рассказала о характерных симптомах COVID 19 в Украине
12:07 Переговоры с МВФ и долги: Министр финансов рассказал о ситуации в Украине
11:40 Кличко рассказал, сколько потерял Киев из-за коронавируса
10:52 Экономист исчерпывающе пояснил, как Украине выйти из посткарантинного кризиса с минимальными потерями
10:36 В НАТО рассказали о просьбе ВСУ
10:25 В Украине стало больше больных коронавирусом
10:06 24 марта - лучший день для исцеления себя и Земли: советы астролога
09:59 "Россия украла его": The Guardian опять оскандалилась с Крымом, но быстро признала ошибку
09:26 Бутусов назвал четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины
09:15 Миллиардеры сбежали от коронавируса на личные острова и в бункеры
09:09 Украина хочет увеличить поддержку от МВФ до 10 миллиардов долларов, - источник
09:03 Израиль экстренно отправил в море весь военный флот. В чем дело?
08:56 Во Франции готовы начинать лечение коронавируса эффективным, но очень опасным лекарством
08:52 В Украине успешно испытали мощный БТР для морпехов: Появилось впечатляющее видео
08:51 Цена на нефть Brent превысила отметку в 28 долларов за баррель
08:36 Трамп планирует снять все ограничения по коронавирусу и открыть США в ближайшие недели
08:36 "У нас все будет хорошо": Нобелевский лауреат предсказал скорое окончание пандемии коронавируса
08:28 У Зеленского рассказали, когда в Украине может закончиться карантин
08:10 Мир переходит в online: «Формула-1» провела первый виртуальный Гран-при с участием действующих пилотов
07:57 МВФ: в 2020 году мировую экономику ждет глубокая рецессия, прогноз на 2021 - позитивный
07:43 Фото дня: Весна по расписанию - люди по всему миру наслаждаются цветением вишен (ФОТО)
07:30 В Киеве на детских и спортивных площадках начали размещать предупреждающие таблички (ФОТО)
07:15 На вооружение ВСУ передали новый бронеавтомобиль украинского производства
07:00 Пострадавших в лесных пожарах в Австралии коал начали возвращать в дикую природу
06:30 Когда они не только милые, но еще и полезные: как коты могут пригодиться в хозяйстве (ФОТО)
23.03.2020 г.
23:00 Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения онлайн
22:40 Жители США в самоизоляции стали чаще забирать питомцев из приюта
22:40 СБУ пресекла деятельность распространителя фейков о коронавирусе (ВИДЕО)
22:20 В Канаде ученые нашли фрагмент древнего континента
21:50 Новый украинский бронетранспортер "Отаман 6×6" успешно проходит испытания (ВИДЕО)
21:20 На вооружение ВСУ начали поступать украинские бронеавтомобили "Варта-Новатор" (ФОТО)
20:58 В Украине газ для населения подешевеет на 14%
20:21 Карантин против коронавируса - не панацея, - ВОЗ
20:12 Нацполиция блокировала деятельность мощной нарколаборатории (ВИДЕО)
19:53 Поезд с украинцами прибыл из Риги. У некоторых температура под 40
19:19 Оруэлл знал: В РФ сегодня легализовали тотальную слежку за гражданами
19:14 Зеленский: Коронавирус срывает маски с тех, кто наживается на чужой беде (ВИДЕО)
18:54 В Украине запретили экспорт этилового спирта
18:14 Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%
17:42 Канцлер Ангела Меркель на карантине: подробности
Все новости »

Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники, — Сергей Петрик

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники, - Сергей Петрик
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мэр Киева Виталий Кличко призвал торговые сети столицы не повышать безосновательно цены на продукты питания.

С вопросом относительно влияния ситуации в стране на цены на продукты питания “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что для того, чтобы в стране не росли цены необходимо не допускать паники

«Я смеялся над паникерами, которые на прошлой неделе раскупали гречку, но в итоге я заплачу за нее больше. Со среды 18 марта до конца недели она, в среднем по стране, подорожала на четверть. В некоторых супермаркетах ценники подняли почти наполовину. Случай с гречкой, подорожание которой в Украине обычно является предзнаменованием грядущего подорожания и всех других (или большинства) продуктов питания – яркая картина, отражающая текущее состояние страны.

Что мы в стране имеем? Во-первых, девальвацию гривны. Продавцы, меняющие ценники в сторону повышения, объясняют, что гривна упала. Все правильно, между прочим, гречка у нас в прошлом году уродила слабо, поэтому уже с конца прошлого лета ее начали массово ввозить. В основном, из России. Точно так же, как и некоторые другие продукты питания. Если вы не знаете, то Украина является основным импортером российской свинины. Ведь из-за радикального сокращения поголовья свиней мы можем обеспечить себя свининой только на 88 процентов.

Читайте: В Украине снизилась стоимость газа

Во-вторых, возникли проблемы с импортом, логистикой и так далее в связи с введением всеми торговыми партнерами ограничительных мер в связи с коронавирусом. Границы, конечно, не на замке, но передвижение продовольственных товаров сильно затруднено. Чем это чревато? Конечно, дефицитом импортных продуктов и их подорожанием.

В-третьих, провальная политика на государственном и местном уровнях. Наши отечественные, введенные высшими и местными властями меры ударили по продовольственным рынкам. Кое-где они вовсе закрыты (на государственном уровне рассматривался вариант тотального закрытия, но на деле такое решение принимали некоторые местные власти). На уровне государства введены строгие карантинные правила, которые продавцы боятся нарушить не меньше, чем заразиться коронавирусом, и поэтому приостановили торговлю. Более того, уменьшение на период карантинных ограничений количества покупателей для многих оказалось несовместимым с высокой арендной платой. Такие предприниматели тоже ушли с рынков.

Фактическое закрытие рыночной, а также усилившееся преследование со стороны правоохранителей стихийной торговли (обе являлись ограничителем для цен торговых сетей) привели к тому, что супермаркеты смогли поднять цены. Причем хватает уверенности объяснять это тем, что, мол, поставщики повышают расценки. Да торговые сети сами могут диктовать условия поставщикам, а те только и рады будут продолжать сотрудничать! Жадность крупного бизнеса, к которому можно причислить все ведущие торговые сети страны, – это четвертый важный фактор, определяющий ситуацию в стране.

Читайте: Торговые сети массово покидают Россию

И, наконец, в-пятых, — паника. И это самый важный фактор. Если бы не паника, если бы не ажиотажный спрос на продукты питания, цены оставались бы прежними, во всяком случае на продукты отечественного производства, а на импортные бы выросли на 2-3 процента. Чтобы цены не росли, нам в стране необходимо не допускать паники», — сообщает Сергей Петрик


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 55

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Все статьи


Читайте также

В Украине снизилась стоимость газа
 Олег Голубенко рассказал о влиянии мировых цен на нефть на украинскую экономику
В Украине может подешеветь стоимость установки ГБО
 Беда на нефтяном рынке Европы пришла к российским нефтяникам не одна, - Аnti-colorados
В России обвалилися курс рубля
 В Украине будут тщательно следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктов
Портников рассказал, как Россия планирует сочетать отмену санкций и сохранение контроля над Донбассом и Крымом
 В сети показали, как выглядят магазины США и Европы из-за коронавируса (ФОТО)

Армия

Боевая машина пехоты БМП-2
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Самолет Ан-32
Вся армия    >>

Персоны

Константин
ЖЕВАГО
Юрий
СИРОТЮК
Юрий
ПРОДАН
Игорь
РАЙНИН
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новий український бронетранспортер "Отаман 6×6" успішно проходить випробування (ВІДЕО) (4659)

Когда они не только милые, но еще и полезные: как коты могут пригодиться в хозяйстве (ФОТО) (3949)

Миллиардеры сбежали от коронавируса на личные острова и в бункеры (3854)

В НАТО рассказали о просьбе ВСУ (3172)

В Украине успешно испытали мощный БТР для морпехов: Появилось впечатляющее видео (3082)

На вооружение ВСУ передали новый бронеавтомобиль украинского производства (2925)

Трамп планирует снять все ограничения по коронавирусу и открыть США в ближайшие недели (2563)

Новый украинский бронетранспортер "Отаман 6×6" успешно проходит испытания (ВИДЕО) (2330)

В Шотландії виявили справжнє звалище старих машин "Лада" (ФОТО) (2262)

Поезд с украинцами прибыл из Риги. У некоторых температура под 40 (1818)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Странный эксперимент: Важные доказательства того, что коронавирус родился в лаборатории в Ухани (37073)

Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!” (29639)

Кота, ненавидящего собак, бросился обнимать щенок: что из этого получилось (ВИДЕО) (19075)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 