В НБУ рассказали, как можно ускорить кредитование

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Василий Фурман рассказал, как можно ускорить кредитование в Украине

Член Совета НБУ Василий Фурман во время круглого стола «Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?» рассказал о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы ускорить кредитование в Украине, информирует enovosty.com/news.

Фурман сообщил, что для ускорения кредитования необходимо продолжать снижение учетной ставки, смягчать регуляторные требования к банковским учреждениям и провести реформирование правоохранительной и судебной систем. Кроме того, для развития кредитования необходим комплексный системный подход. По мнению Василия Фурмана, ускорить в Украине развитие кредитования сегодня можно без рисков для макроэкономической стабильности

Член Совета НБУ сообщил, что в прошлом году кредитование снизилось во многих сегментах экономики. А для ускорения экономического роста необходимо усиливать кредитование реального сектора. Фурман сказал, что он надеется, что в этом году будет обеспечено развитие кредитование и экономический рост в государстве

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