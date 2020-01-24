В Нацбанке сообщили, что в Украине растет спрос на кредиты
Согласно результатам опроса Нацбанка, в Украине растет спрос на кредиты на фоне снижения процентных ставок и смягчения требований по выдаче кредитов
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Национальный банк Украины провел опрос менеджеров 49 банков об условиях банковского кредитования с целью улучшения состояния и тенденций развития кредитного рынка, информирует enovosty.com/news.
Согласно результатам опроса, банки сообщают о росте спроса со стороны населения и бизнеса на кредиты и прогнозируют сохранение этой тенденции в I квартале 2020 года. Повышению спроса на кредитные ресурсы способствовало снижение процентных ставок.
Также банки смягчили требования по выдаче кредитов для малого и среднего бизнеса на фоне позитивных экономических ожиданий, конкурентного давления со стороны других банков и наличии большого объема ликвидности. В результате увеличился уровень одобрения кредитных заявок МСП. Крупные банковские учреждения ожидают некоторого увеличения спроса на ипотечное кредитование.
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