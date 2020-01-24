Кабмин одобрил постановления о запуске микрокредитования для МСБ

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В Минфине сообщили, что Кабмин одобрил два постановления о запуске микрокредитования для МСБ

В Министерстве финансов Украины сообщили, что Кабмин одобрил два постановления, которые вводят в действие механизм предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через Фонд развития предпринимательства, информирует enovosty.com/news.

Теперь Фонд развития предпринимательства может начать реализовывать программу поддержки малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%», которая предусматривает запуск специальных инструментов удешевления и повышения доступности кредитов.

Первый инструмент — это удешевление кредитов при помощи компенсации процентной ставки до размера 5%, 7% и 9% годовых в национальной валюте. Уровень процентной ставки зависит от размера и вида бизнеса:

⮚ 5% годовых — если выручка до 25 млн грн и в течение первого квартала создается минимум 2 рабочих места;

⮚ 7% годовых — если выручка до 25 млн грн, но рабочие места не создаются;

⮚ 9% годовых — если выручка до 50 млн грн;

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Второй инструмент — предоставление гарантий по кредитам микро и малому бизнесу, если у предпринимателей не хватает залога (стоимость гарантии составляет 0,5% от размера кредита).

Согласно предварительным оценкам, в 2020 году около 50 000 заемщиков смогут принять участие в программе. Это будет способствовать увеличению уровня занятости, развитию инновационных предприятий, увеличение доходов в государственный бюджет