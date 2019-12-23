Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ на 5,4 млрд грн

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Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ на 5,4 млрд грн или на 5%

В Национальном банке Украины сообщили, что объем инвестирования иностранцев в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на прошлой неделе увеличился на 5,4 млрд грн (на 5%) до 115,5 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по сравнению с началом 2019 года увеличился на 109 млрд грн (в 18 раз). Доля нерезидентов на рынке облигаций внутреннего госзайма увеличилась на 13,2% и составила 14,2%

Напомним, ранее сообщалось, что объем вложений нерезидентов в ОВГЗ в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн (на 21,7%).