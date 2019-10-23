В Украине продают задолженность по кредитам

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В системе ProZorro.Продажи продают банковские активы, в состав которых входит задолженность по кредитам

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже банковских активов, в состав которых входит задолженность по кредитам, информирует enovosty.com/news.

В системе ProZorro.Продажи 22 ноября 2019 года состоится аукцион по реализации активов четырех неплатежеспособных банков, в число которых входят активы АО «Дельта Банк», АО «ВТБ БАНК», АО «Банк «Финансы и Кредит», ПАО «ФИДОБАНК».

В состав выставленных активов входят права требования по 648 кредитам юрлиц и 13920 позиций дебиторской задолженности. Стартовая цена лота составляет 487 млн грн.

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Средний срок просроченной задолженности по кредитам составляет 7 лет. Задолженность по договорам достигает 2531 млн грн.