Ярослав Жалило: «Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Ярослав Жалило: "Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования" Ярослав Жалило: "Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования"

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Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6%

С вопросом относительно необходимости снижения учетной ставки «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что Национальный банк Украины изменяет учентную ставку в зависимости уровня инфляции

«Потому что учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования. А у нас в июне было зафиксировано ускорение темпа инфляции, поэтому Национальный банк не мог поступить иначе. И именно поэтому учетная ставка осталась на прежнем уровне», — сообщает Ярослав Жалило