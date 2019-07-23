В МВФ дали неутешительный прогноз состояния мировой экономики

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В обновленном Прогнозе развития мировой экономики МВФ сообщается, что торговая война между Китаем и США будет оказывать существенное влияние на рост мировой экономики

Мировая экономика в 2019 году будет расти слабо и лишь немного ускорится в 2020 году. Подъем благосостояния стран замедляют торговые войны и спад в Азии. Об этом сообщает МВФ в обновленном Прогнозе развития мировой экономики, информирует enovosty.com/news.

Рост ожидают на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году. Это ниже, чем предполагали в апреле 2019 года. В первую очередь на ситуацию будет влиять торговая война между Китаем и США. В мае 2019 года американцы подняли пошлины на импорт из Китая с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. В ответ меры принял Китай. Из-за этого страдает вся экономика Азии.

А повышение темпов роста мировой экономики в 2020 году будет зависеть от целого ряда факторов: сохранения благоприятных настроений на финансовом рынке, дальнейшего ослабления временных сдерживающих факторов, особенно в зоне евро, стабилизации в некоторых испытывающих стресс странах с формирующимся рынком, таких как Аргентина и Турция, предотвращения еще более резкого спада в других странах, таких как Иран и Венесуэла.

При этом в МВФ добавляют, что от стабилизации ситуации в «проблемных» странах зависит едва ли не 70% ожидаемого роста мировой экономики в 2020 году.

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