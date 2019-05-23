Всемирный банк дал прогноз роста экономики Украины

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Во Всемирном банке сообщили, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%

В пресс-релизе Всемирного банка сообщается, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%. А увеличить этот показатель можно путем ускорения прогресса в осуществлении ключевых структурных реформ, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в докладе Всемирного банка «Использование потенциала экономического роста Украины» подчеркивается, что темпы экономического роста в Украине остаются на достаточно низком уровне. Например, чтобы достичь уровня экономического развития Польши, Украине при сохранении сегодняшних темпов развития понадобится более 50 лет.

По уровню ВВП на душу населения Украина является одной из беднейших стран региона и находится на уровне Армении, Молдовы и Грузии. А данный показатель в три раза ниже, чем в Польше.

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Для улучшения сложившейся ситуации эксперты Всемирного банка советуют обеспечить привлечение частных инвестиций в сферы, связанные с внешней торговлей, уменьшить уровень инфляции и восстановить банковское кредитование предприятий.