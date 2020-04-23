Нацбанк снизил учетную ставку до 8%

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Нацбанк снизил учетную ставку до 8%, а в течение года планируется дальнейшее снижение до 7%

Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки до 8%. Смягчение монетарной политики направлено на поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных ограничений, информирует enovosty.com/news.

В сообщении НБУ говорится, что инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель введения карантинных ограничений. В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, остаточные эффекты от прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных ограничений

По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, уровень инфляции в апреле будет оставаться на низком уровне. Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный карантином, достаточно быстро прекратился. Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель начали снижаться.

Инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5%+/-1 п.п. Монетарные и фискальные меры по поддержке экономики не станут этому помехой. Национальный банк планирует дальнейшее снижение учетной ставки до 7% в течение этого года.

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