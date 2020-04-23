Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи

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Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро

Министерство финансов Украины приветствует решение Европейской Комиссии о предоставлении макрофинансовой (кредитной) помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро для поддержки экономики в условиях пандемии Covid-19, информируют Экономические Новости.

Пакет помощи будет ориентирован на соседние с Европейским Союзом страны и страны-партнеры политики расширения ЕС, в том числе Республику Албания, Боснию и Герцеговину, Грузию, Хашемитское Королевство Иордании, Косово, Республику Молдова, Черногорию, Республику Северная Македония, Республику Тунис и Украину.

Предложение Европейской Комиссии, после утверждения его Европейским парламентом и Советом ЕС, откроет возможность предоставления Украине льготного кредита на сумму 1,2 миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Учитывая насущную необходимость в привлечении дополнительных ресурсов для обеспечения борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, Министерство финансов Украины рассчитывает на оперативное согласование и принятие соответствующего положительного решения Европейским парламентом и Советом ЕС.

В случае утверждения предложения Европейской Комиссии, сторонами должен быть согласован и подготовлен Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС