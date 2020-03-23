В Украине спрос на иностранную валюту начинает падать

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В Экспертной платформе НБУ сообщили, что спрос на иностранную валюту начинает падать

Экспертная платформа НБУ сообщает, что с начала «коронавирусного кризиса» украинцы впервые сдали в банки больше иностранной валюты, чем приобрели, информирует enovosty.com/news.

В сообщении Экспертной платформы говорится, что «всплеск спроса» на иностранную валюту был 10-17 марта 2020 года. В этот период в кассах банков приобреталось больше валюты, чем продавалось, что вызывало снижение курса гривны.

Пик покупок валюты пришелся на 10, 11 и 16 марта. В эти дни в кассах банков было продано соответственно 148 млн, 114 млн и 106 млн долларов. По данным на 23 марта эксперты фиксируют тренд по возвращению рынка к показателям на начало марта. В этот период украинцы приобретали столько же иностранной валюты, сколько и продавали.

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