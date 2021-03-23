Финансисты забили тревогу: Что заставляет молодых людей инвестировать в Bitcoin

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Молодые люди постоянно находятся в поиске острых ощущений, забывая о возможных рисках. Даже во время столько серьезного дела как инвестирование.

Статус и эмоции — это две главные причины, из-за которых молодые люди готовы инвестировать в самую дорогую и самую популярную криптовалюту мира. С таким заявление выступили в Управлении по финрегулированию и надзору Великобритании, где высказали свою обеспокоенность.

Согласно исследованию FCA, ключевая причина инвестирования в биткоин — это удовольствие от самого процесса, статусность, обусловленная чувством собственности в компаниях.

Эксперты отметили, что желание получить острые ощущения, инвестируя в рискованную валюту, любящую «качели», привлекает молодых людей. В частности, искованные инвестиции привлекают любителей получать информацию в социальных сетях, в возрасте до сорока лет.

Их больше привлекают ощущение конкуренции и новизны. Это важнее классических причин инвестирования, как вот желание отложить средства или получить прибыль. В FCA высказали обеспокоенность этой ситуацией, так как инвесторы, подверженые соблазну рекламы в интернете, выбирают инвестицию, которые которые им не подходят. В результате многие молодые люди не могут покрывать серьезные инвестиционные убытки. Именно потому европейские и британский регуляторы уже несколько раз предупреждали о возможном риске лишиться всех своих денег после неудачных инвестиций. В том числе и в Bitcoin.

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Напомним, ранее эксперты заявили о том, что инвестиции в биткоин могут заменить золото. Вместе с тем, эта криптовалюта регулярно вгоняет инвесторов в стресс неожиданными «качелями».