Даниил Богатырев рассказал о перспективах курса украинской национальной валюты

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В Украине курс национальной валюты за последнюю неделю увеличился до 28,50 грн/долл

С вопросом относительно дальнейших перспектив курса украинской национальной валюты «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что в мире разгорается экономический кризис.

«Эпидемия коронавируса ускорила и усугубила его. Украинская экономика, в свою очередь, очень зависима от мировых трендов в силу отсутствия собственного производства товаров в достаточном количестве.

Таким образом, гривна неизбежно будет падать, по мере ухудшения глобальной экономической конъюнктуры. Когда это падение достигнет дна и на какой отметке по отношению к доллару оно будет располагаться — пока вопрос открытый», — отмечает Даниил Богатырев

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