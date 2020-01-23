Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, — Руслан Бортник

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В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа стремительно растут. Объем инвестиций иностранцев в ОВГЗ по итогам прошлой недели вырос на 1,8 млрд грн до 120,6 млрд грн

С вопросом относительно влияния роста вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что увеличение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа никак не скажется на экономике страны

«Более того, это серьезный риск. В отличии от резидентов, которые более привязаны к украинской политической и правовой системе, нерезиденты в любой момент могут начинать выходить из облигаций. Если они пойдут по такому пути, это может привести к быстрой девальвации национальной валюты и финансовому кризису. Поэтому это больше элемент потенциального кризиса. Это большие риски. Вообще пирамида ОВГЗ, которая была сформирована, угрожает финансовой стабильности в стране. Потому, что долги увеличиваются и может сложиться ситуация, при которой Украина будет не способна возвращать задолженность в полной мере», — говорит Руслан Бортник