Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, — Руслан Бортник

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

23.01.2020 г.
20:54Кабмин анонсировал запуск Единого реестра украинцев
20:35Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, - Руслан Бортник
21.01.2020 г.
20:24Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
20.01.2020 г.
19:31Юрий Гаврилечко рассказал о возможности объединения НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог
16:37Банки теперь должны раскрывать полную стоимость потребительского кредита
16.01.2020 г.
21:59В Нацбанке рассказали о прогрессе в переговорах с МВФ
19:41Регуляторы финансового рынка утвердили новую Стратегию развития финсектора до 2025 года
Все финансовые новости

Аналитика

23.01.2020

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ...
23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...
22.01.2020

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня
Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах, а в Украине показали современный квадрокоптер ...

Последние новости

23.01.2020 г.
22:40 Танками и БТРами по смертельному вирусу: в Китае военные заблокировали "больной" город
22:30 Невероятное "ночное" фото одесского фотографа заняло призовое место на международном конкурсе
22:20 США ввели санкции против нефтяных компаний четырех стран за бизнес с Ираном
22:00 Автомобили с ГБО в Украине будут проходить специальный техосмотр
21:51 В Украине местные выборы состоятся осенью 2020 года - Разумков
21:36 В Киеве пройдет масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал"
21:22 Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (ВИДЕО)
21:00 Мировые лидеры наконец начали привыкать к Трампу, - Financial times
20:54 Кабмин анонсировал запуск Единого реестра украинцев
20:35 Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, - Руслан Бортник
20:12 Большинство стран Интерпола не способны противостоять киберпреступлениям – генсек
19:52 Украина стала наблюдателем в Кернской группе ВТО
19:36 "Загранпаспорт в смартфоне": в Украине вводят новую электронную услугу
19:12 В Украине самым продаваемым электрокаром стал Jaguar I-Pace
18:42 Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters
18:22 В Украине розничная торговля за год выросла на 10,5%
17:48 Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
17:42 В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин
17:22 В "Борисполе" санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая: подробности
16:58 Дубилет назвал причины сокращения населения Украины
16:47 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного вируса в Китае
16:24 На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
16:13 На Донбассе боевики обустраивают огневые позиции возле гражданских объектов - разведка
15:56 В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут
15:40 В Украине в этом году появится 9 новых объездных дорог, - Укравтодор
15:30 Кейт Миддлтон в леопардовой юбке посетила детский центр в столице Уэльса (ФОТО)
15:27 Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II
15:03 Планы РФ на экономический и социальный рывок в 2019 году с треском провалились, - Злой Одессит
15:02 Советник премьера Голик: Deutsche Bahn поможет многострадальной «Укрзализныце» европеизироваться
15:00 Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
14:57 Сильный ветер превращает воду в пену - шокирующее видео урагана "Глория"
14:41 Рестораны дерутся за него: Украинец открыл уникальный бизнес
14:40 Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO
14:30 Два слона сбежали из цирка и пошли гулять по улицам (ВИДЕО)
14:12 В тибетских ледниках найдены 28 новых вирусов
13:55 Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения
13:27 МИД Украины купил чашки по 1,5 тыс. гривен за штуку за счет госбюджета
13:20 Главную улицу столицы ждет капитальный ремонт
13:16 В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне
13:15 NASA: На Марсе можно строить жилье из грибов
13:13 За 18 лет население Украины сократилось на 11 миллионов
13:03 "Мы сожалеем": В Израиле резко ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте
12:58 Зеленский рассказал о масштабных переговорах с Россией
12:50 Активы семьи Авраменко выставлены на аукцион, платежная система «EasyPay» под угрозой
12:39 "С салютом, фанфарами и фейерверками": Украина вернулась на рынок еврооблигаций, - Фурса
12:31 Суп из летучих мышей: Китайские ученые обвинили летучих мышей в смертельном коронавирусе
12:21 Подсчитано население Украины: Появилась точная цифра
12:20 Филарет, мина замедленного действия и детонатор, - митрополит ПЦУ
12:17 Кива: Мы наведем порядок в стране! (ФОТО)
12:15 Коронавирус уже вплотную подобрался к Украине
12:12 Ученые: Источником нового китайского коронавируса могли быть рептилии
11:43 Европа заплатит Украине миллионы на возобновляемую энергетику
11:40 Выступление психолога в Давосе: профессор поделился секретами воспитания детей
10:42 Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли
10:30 Россия перебросила на Донбасс свежие «подарки» для боевиков
10:27 100 грн/мин. В Украине теперь можно пользоваться интернетом в самолетах
09:40 Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году
09:24 Война в Сирии: Американские военные заблокировали важную дорогу головорезам Путина
09:21 Украина стала ловить больше рыбы
09:18 В Украине Трамп и Путин действуют в сговоре, - ИноСМИ
Все новости »

Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, — Руслан Бортник

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Увеличение вложений нерезидентов в ОВГЗ является серьезным риском, - Руслан Бортник
 
Печать Отправить на почту

 

 

В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа стремительно растут. Объем инвестиций иностранцев в ОВГЗ по итогам прошлой недели вырос на 1,8 млрд грн до 120,6 млрд грн

С вопросом относительно влияния роста вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что увеличение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа никак не скажется на экономике страны

«Более того, это серьезный риск. В отличии от резидентов, которые более привязаны к украинской политической и правовой системе, нерезиденты в любой момент могут начинать выходить из облигаций. Если они пойдут по такому пути, это может привести к быстрой девальвации национальной валюты и финансовому кризису. Поэтому это больше элемент потенциального кризиса. Это большие риски. Вообще пирамида ОВГЗ, которая была сформирована, угрожает финансовой стабильности в стране. Потому, что долги увеличиваются и может сложиться ситуация, при которой Украина будет не способна возвращать задолженность в полной мере», — говорит Руслан Бортник


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Все статьи


Читайте также

В США растет ущерб от торговой войны, - The New York Times
 Standard&Poor’s прогнозирует России очередное экономическое пике, - Злой Одессит
Мировой экономический кризис: когда ждать и как зацепит Украину
 Россия добивалась «энергетического доминирования», но рынки сделали ответный ход, - Bloomberg
В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами
 В Украине рост цен замедлился до шестилетнего минимума
Associated Press: Мировые фондовые индексы демонстрируют стремительный рост
 В Кабмине выступили против сбережений украинцев в валюте

Армия

Винтовка (автомат) SIG 516 (США)
Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Зенитно-ракетный комплекс Mistral (Франция)
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Савик
ШУСТЕР
Григорий
НЕМЫРЯ
Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Борис
ТАРАСЮК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12864)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8189)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7082)




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




Loading...

help

Фото недели

Все фото »

 