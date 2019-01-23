Рева сообщил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной
Первую индексацию пенсий украинцам проведут в марте, а в дальнейшем пенсионные выплаты будут пересчитывать каждый год
На сайте Минсоцполитики опубликовано документ, согласно которому пенсионерам Украины начнут индексировать пенсии уже в марте этого года , информирует enovosty.com/news.
В обнародованном постановлении представлены окончательные положения процедуры проведения индексации пенсионных выплат и приведено согласование кабминовских порядков с законом.
По предварительным подсчетам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсионерам в марте увеличат пенсионные выплаты, но не более, чем на 17,4%.
Это соответствует нормам существующего законодательства, согласно которому по заложенной в законе специальной формуле определяется коэффициент, что участвует в перерасчете пенсий и учитывает показатели роста зарплат и инфляции за предыдущий год.
Читайте: В Минсоцполитики подсчитали количество работающих за рубежом украинцев
Данная формула будет действовать до 2020 года включительно. А уже с 2021 году будет рассчитываться новый коэффициент с использованием показателей роста заработной платы не за один, а за три года.