Рева сообщил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной

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Первую индексацию пенсий украинцам проведут в марте, а в дальнейшем пенсионные выплаты будут пересчитывать каждый год

На сайте Минсоцполитики опубликовано документ, согласно которому пенсионерам Украины начнут индексировать пенсии уже в марте этого года , информирует enovosty.com/news.

В обнародованном постановлении представлены окончательные положения процедуры проведения индексации пенсионных выплат и приведено согласование кабминовских порядков с законом.

По предварительным подсчетам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсионерам в марте увеличат пенсионные выплаты, но не более, чем на 17,4%.

Это соответствует нормам существующего законодательства, согласно которому по заложенной в законе специальной формуле определяется коэффициент, что участвует в перерасчете пенсий и учитывает показатели роста зарплат и инфляции за предыдущий год.

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Данная формула будет действовать до 2020 года включительно. А уже с 2021 году будет рассчитываться новый коэффициент с использованием показателей роста заработной платы не за один, а за три года.